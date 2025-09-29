Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verdacht auf illegales Straßenrennen - 20-Jähriger prallt gegen Mauer

Mutterstadt (ots)

Am frühen Montagmorgen (29.09.2025) gegen 01:10 Uhr verlor ein 20-jähriger Autofahrer die Kontrolle über sein Auto und stieß gegen die Grundstücksmauer eines Anwesens in der Fohlenweide. Das Auto wurde hierdurch erheblich beschädigt. Der 20-jährige Fahrer und sein ebenfalls 20-jährger Beifahrer blieben unverletzt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass der Fahrer aufgrund erhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und gegen die Mauer prallte. Hinweise auf Alkoholkonsum bestanden nicht. Gegen den 20-Jährigen wird nun wegen des Verdachts des illegalen Straßenrennens ermittelt. Der Führerschein wurde sichergestellt.

