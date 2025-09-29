PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verdacht auf illegales Straßenrennen - 20-Jähriger prallt gegen Mauer

Mutterstadt (ots)

Am frühen Montagmorgen (29.09.2025) gegen 01:10 Uhr verlor ein 20-jähriger Autofahrer die Kontrolle über sein Auto und stieß gegen die Grundstücksmauer eines Anwesens in der Fohlenweide. Das Auto wurde hierdurch erheblich beschädigt. Der 20-jährige Fahrer und sein ebenfalls 20-jährger Beifahrer blieben unverletzt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass der Fahrer aufgrund erhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und gegen die Mauer prallte. Hinweise auf Alkoholkonsum bestanden nicht. Gegen den 20-Jährigen wird nun wegen des Verdachts des illegalen Straßenrennens ermittelt. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 29.09.2025 – 12:53

    POL-PDLU: Ohne Versicherung mit E-Scooter gefahren

    Dannstadt-Schauernheim (ots) - Am Sonntagabend (28.09.2025) gegen 17:20 Uhr wurde ein 14-jähriges Mädchen mit ihrem E-Scooter in der Hauptstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Verlauf der Kontrolle stellte die Polizei fest, dass kein gültiger Versicherungsschutz für den E-Scooter vorlag. Die Eltern der 14-Jährige wurden hierüber in Kenntnis gesetzt. Der E-Scooter wurde sichergestellt. E-Scooter sind gerade ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 12:52

    POL-PDLU: Unbekannte setzen Mülltonnen in Brand - Zeugen gesucht

    Schifferstadt (ots) - Am Sonntagnachmittag (28.09.2025) zwischen 15:30 Uhr - 16:00 Uhr zündeten bislang unbekannte Personen drei Mülltonnen am Paul-von-Dennis Schulzentrum an. Die Mülltonnen brannten vollständig aus. Durch das Feuer wurde eine angrenzende Mauer (keine Mauer der Schule) beschädigt. Hinweise auf die Verursacher liegen bislang nicht vor. Hinweise ...

    mehr
  • 28.09.2025 – 09:38

    POL-PDLU: Speyer - Unfall mit Personen und hohem Sachschaden

    Ludwigshafen (ots) - Am Samstag, den 27.09.2025 befuhren ein 43-jähriger Audi-Fahrer und ein 35-jähriger Kia-Fahrer in entgegengesetzter Fahrtrichtung die Landstraße zwischen Speyer und Schifferstadt. Der Audi-Fahrer wollte nach links auf die B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen abbiegen und übersah hierbei den entgegenkommenden Kia-Fahrer. Daraufhin kam es zu einem Frontalzusammenstoß im Einmündungsbereich. Beide ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren