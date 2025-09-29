Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ohne Versicherung mit E-Scooter gefahren

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am Sonntagabend (28.09.2025) gegen 17:20 Uhr wurde ein 14-jähriges Mädchen mit ihrem E-Scooter in der Hauptstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Verlauf der Kontrolle stellte die Polizei fest, dass kein gültiger Versicherungsschutz für den E-Scooter vorlag. Die Eltern der 14-Jährige wurden hierüber in Kenntnis gesetzt. Der E-Scooter wurde sichergestellt. E-Scooter sind gerade in Städten ein beliebtes Fortbewegungsmittel. Viele kennen die Regeln zur Nutzung eines E-Scooters jedoch nicht. Beachten Sie daher die Hinweise Ihrer Polizei für eine sichere Fahrt mit dem E-Scooter:

-Fahrer müssen mindestens 14 Jahre alt sein. Ein Führerschein ist nicht erforderlich. Allerdings sollten Einsteiger das Fahren mit dem E-Scooter an einem Ort mit wenig oder keinem Straßenverkehr üben. -Ein E-Scooter darf bauartbedingt nur 20 Stundenkilometer schnell fahren. -Für den E-Scooter muss eine gültige Betriebserlaubnis vorliegen. Eine Haftpflicht sowie ein Versicherungskennzeichen sind Pflicht. -E-Scooter sind nur für eine Person ausgelegt. Die Mitnahme von Personen ist daher verboten. -E-Scooter müssen einen Radweg, einen Schutzstreifen oder einen Radfahrstreifen benutzen, wenn dieser vorhanden ist. Ansonsten müssen sie auf die Straße ausweichen. Gehwege und Fußgängerzonen sind tabu! -Während der Fahrt mit einem E-Scooter ist die Benutzung eines Smartphones verboten. -Beim Thema Alkohol gelten die gleichen Grenzwerte wie bei Autofahrern. Es darf nicht unter Drogeneinfluss gefahren werden.

Bitte beachten Sie die Regeln, damit alle sicher an ihrem Ziel ankommen. Weitere Informationen zum Thema finden Sie hier: BMDV - Elektrokleinstfahrzeuge - Fragen und Antworten (bund.de)

