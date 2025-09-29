PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ohne Versicherung mit E-Scooter gefahren

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am Sonntagabend (28.09.2025) gegen 17:20 Uhr wurde ein 14-jähriges Mädchen mit ihrem E-Scooter in der Hauptstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Verlauf der Kontrolle stellte die Polizei fest, dass kein gültiger Versicherungsschutz für den E-Scooter vorlag. Die Eltern der 14-Jährige wurden hierüber in Kenntnis gesetzt. Der E-Scooter wurde sichergestellt. E-Scooter sind gerade in Städten ein beliebtes Fortbewegungsmittel. Viele kennen die Regeln zur Nutzung eines E-Scooters jedoch nicht. Beachten Sie daher die Hinweise Ihrer Polizei für eine sichere Fahrt mit dem E-Scooter:

   -Fahrer müssen mindestens 14 Jahre alt sein. Ein Führerschein ist 
nicht erforderlich. Allerdings sollten Einsteiger das Fahren mit dem 
E-Scooter an einem Ort mit wenig oder keinem Straßenverkehr üben. 
-Ein E-Scooter darf bauartbedingt nur 20 Stundenkilometer schnell 
fahren. -Für den E-Scooter muss eine gültige Betriebserlaubnis 
vorliegen. Eine Haftpflicht sowie ein Versicherungskennzeichen sind 
Pflicht. -E-Scooter sind nur für eine Person ausgelegt. Die Mitnahme 
von Personen ist daher verboten. -E-Scooter müssen einen Radweg, 
einen Schutzstreifen oder einen Radfahrstreifen benutzen, wenn dieser
vorhanden ist. Ansonsten müssen sie auf die Straße ausweichen. 
Gehwege und Fußgängerzonen sind tabu! -Während der Fahrt mit einem 
E-Scooter ist die Benutzung eines Smartphones verboten. -Beim Thema 
Alkohol gelten die gleichen Grenzwerte wie bei Autofahrern. Es darf 
nicht unter Drogeneinfluss gefahren werden.

Bitte beachten Sie die Regeln, damit alle sicher an ihrem Ziel ankommen. Weitere Informationen zum Thema finden Sie hier: BMDV - Elektrokleinstfahrzeuge - Fragen und Antworten (bund.de)

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 29.09.2025 – 12:52

    POL-PDLU: Unbekannte setzen Mülltonnen in Brand - Zeugen gesucht

    Schifferstadt (ots) - Am Sonntagnachmittag (28.09.2025) zwischen 15:30 Uhr - 16:00 Uhr zündeten bislang unbekannte Personen drei Mülltonnen am Paul-von-Dennis Schulzentrum an. Die Mülltonnen brannten vollständig aus. Durch das Feuer wurde eine angrenzende Mauer (keine Mauer der Schule) beschädigt. Hinweise auf die Verursacher liegen bislang nicht vor. Hinweise ...

    mehr
  • 28.09.2025 – 09:38

    POL-PDLU: Speyer - Unfall mit Personen und hohem Sachschaden

    Ludwigshafen (ots) - Am Samstag, den 27.09.2025 befuhren ein 43-jähriger Audi-Fahrer und ein 35-jähriger Kia-Fahrer in entgegengesetzter Fahrtrichtung die Landstraße zwischen Speyer und Schifferstadt. Der Audi-Fahrer wollte nach links auf die B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen abbiegen und übersah hierbei den entgegenkommenden Kia-Fahrer. Daraufhin kam es zu einem Frontalzusammenstoß im Einmündungsbereich. Beide ...

    mehr
  • 28.09.2025 – 06:51

    POL-PDLU: Unfallflucht in der Neugasse- Zeugen gesucht

    Beindersheim (ots) - Im Zeitraum vom 26.09.2025, gegen 22:00 Uhr, und 27.09.2025. gegen 08:00 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht in der Neugasse in Beindersheim. Ein 41-Jähriger hatte sein Auto der Marke Mercedes-Benz zuvor am Fahrbahnrand der Straße geparkt und musste später einen Schaden an diesem feststellen. Eine bisher unbekannte Person fuhr wahrscheinlich beim Vorbeifahren mit seinem Fahrzeug gegen das Auto des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren