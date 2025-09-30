PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfall mit verletztem Motorradfahrer (

Speyer (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 15 Uhr, übersah ein 66-jähriger PKW-Fahrer im Ziegelofenweg an der Kreuzung zum Ziegelofenweg einen von rechts kommenden, bevorrechtigten, 24-jährigen Motorradfahrer. Die Fahrzeuge kollidierten, infolge dessen Stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich leicht. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Es entstand ein Gesamtschaden in niedriger, vierstelliger Summe.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

