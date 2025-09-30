POL-PDLU: Speyer - Unfall mit verletztem Motorradfahrer (
Speyer (ots)
Am Montagnachmittag, gegen 15 Uhr, übersah ein 66-jähriger PKW-Fahrer im Ziegelofenweg an der Kreuzung zum Ziegelofenweg einen von rechts kommenden, bevorrechtigten, 24-jährigen Motorradfahrer. Die Fahrzeuge kollidierten, infolge dessen Stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich leicht. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Es entstand ein Gesamtschaden in niedriger, vierstelliger Summe.
