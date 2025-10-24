Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Nach räuberischem Diebstahl in Haft

Kehl (ots)

Nach einem räuberischen Diebstahl in einem Drogeriemarkt in der Kehler Hauptstraße am Donnerstag, führen die Beamten der Kriminalpolizei Offenburg Ermittlungen gegen drei Tatverdächtige. Gegen 16 Uhr sollen die zwei Männer und eine Frau im Alter von 25, 26 und 30 Jahren Parfum im Wert von rund 530 Euro entwendet haben und wurden in der Folge durch Mitarbeitende nach Passieren der Kasse angesprochen. Beim Versuch zu entkommen und einem folgenden Gerangel, soll der 30-Jährige den anwesenden Ladendetektiv mehrfach gebissen haben und dieser wiederum Pfefferspray eingesetzt haben. Während sich die 25-jährige Frau bei dieser Auseinandersetzung offenbar passiv verhielt, sollen die beiden 26- und 30-jährigen Tatverdächtigen hauptsächlich an der Auseinandersetzung, augenscheinlich um im Besitz eines Rucksackes mit Diebesgut zu bleiben, beteiligt gewesen sein. Neben einer Streife des Polizeireviers Kehl und der Bundespolizei, war aufgrund des Pfeffersprays auch der Rettungsdienst für eine ambulante Versorgung vor Ort. Beamte des Kriminaldauerdienstes übernahmen im Anschluss die Ermittlungen. Nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen, konnte die 25-Jährige auf freien Fuß gesetzt werden. Die Festnahme der beiden andere Tatverdächtigen wurde indes aufrecht erhalten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg wurden der 26- und der 30-Jährige am Freitag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser folgte dem Antrag und erließ Haftbefehl gegen den 30-jährigen französischen Staatsangehörigen. Er wurden im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Der Haftbefehl gegen den 26-Jährigen wurde unter Auflagen außer Vollzug gesetzt.

