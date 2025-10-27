PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Verdächtiger vorläufig festgenommen

Baden-Baden, Oos (ots)

Gleich zweimal ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein polizeibekannter 32-Jähriger in der Baden-Badener Weststadt in den Fokus von Fahndungsmaßnahmen geraten, bis er dann tatsächlich vorläufig festgenommen werden konnte. Gegen 23 Uhr meldete eine Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Ooser Bahnhofstraße, dass in ihrem Kellerabteil eingebrochen wurde. Wie schon Tage zuvor seien Holzlatten beschädigt worden, um in das Innere des Kellerraumes zu gelangen. Ein Diebstahlschaden wurde durch die Anwohnerin aktuell nicht festgestellt. Eine Fahndung durch die alarmierten Streifenbesatzungen blieb erfolglos. Etwa eine halbe Stunde später rief eine Anwohnerin aus der Ooser Hauptstraße bei der Polizei an und erklärte, dass sie Videoaufnahmen einer Person habe, die verdächtig um ihr Anwesen schleiche. Auch hier blieb eine Fahndung zunächst erfolglos. Aufgrund der gefertigten Lichtbilder erhärtete sich der Verdacht gegen einen 32-Jährigen. Um 2 Uhr rief die Anwohnerin aus der Ooser Bahnhofstraße erneut bei der Polizei an und gab an, dass sie eine Person sehe, die sich verdächtig am Nachbarhaus verstecken würde. Sie habe wiederum Bilder gefertigt. Nach kurzer Fahndung konnte der polizeibekannte Tatverdächtige in der Sophienstraße angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung konnte bei ihm eine hochwertige Damenhandtasche aufgefunden und sichergestellt werden, deren Herkunft bislang nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen auf dem Polizeirevier wurde der Mann im Anschluss wieder auf freiem Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

/vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 25.10.2025 – 23:10

    POL-OG: Baden-Baden - Unfallserie auf der Autobahn BAB A 5

    Baden-Baden (ots) - Gegen 07:15 Uhr geriet ein Pkw Mercedes-Benz auf der Südfahrbahn in Höhe der Anschlussstelle Baden-Baden wegen Aquaplaning ins Schleudern. Der Pkw prallte gegen die Mittelleitplanke und blieb auf dem linken Fahrstreifen stehen. Etliche Fahrzeugteile wurden auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Deshalb ereigneten sich dort in der Folge mehrere Unfälle mit fünf beteiligten Pkws. Vollbremsungen und ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 15:45

    POL-OG: Kehl - Nach räuberischem Diebstahl in Haft

    Kehl (ots) - Nach einem räuberischen Diebstahl in einem Drogeriemarkt in der Kehler Hauptstraße am Donnerstag, führen die Beamten der Kriminalpolizei Offenburg Ermittlungen gegen drei Tatverdächtige. Gegen 16 Uhr sollen die zwei Männer und eine Frau im Alter von 25, 26 und 30 Jahren Parfum im Wert von rund 530 Euro entwendet haben und wurden in der Folge durch Mitarbeitende nach Passieren der Kasse angesprochen. Beim ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren