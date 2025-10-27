Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Verdächtiger vorläufig festgenommen

Baden-Baden, Oos (ots)

Gleich zweimal ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein polizeibekannter 32-Jähriger in der Baden-Badener Weststadt in den Fokus von Fahndungsmaßnahmen geraten, bis er dann tatsächlich vorläufig festgenommen werden konnte. Gegen 23 Uhr meldete eine Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Ooser Bahnhofstraße, dass in ihrem Kellerabteil eingebrochen wurde. Wie schon Tage zuvor seien Holzlatten beschädigt worden, um in das Innere des Kellerraumes zu gelangen. Ein Diebstahlschaden wurde durch die Anwohnerin aktuell nicht festgestellt. Eine Fahndung durch die alarmierten Streifenbesatzungen blieb erfolglos. Etwa eine halbe Stunde später rief eine Anwohnerin aus der Ooser Hauptstraße bei der Polizei an und erklärte, dass sie Videoaufnahmen einer Person habe, die verdächtig um ihr Anwesen schleiche. Auch hier blieb eine Fahndung zunächst erfolglos. Aufgrund der gefertigten Lichtbilder erhärtete sich der Verdacht gegen einen 32-Jährigen. Um 2 Uhr rief die Anwohnerin aus der Ooser Bahnhofstraße erneut bei der Polizei an und gab an, dass sie eine Person sehe, die sich verdächtig am Nachbarhaus verstecken würde. Sie habe wiederum Bilder gefertigt. Nach kurzer Fahndung konnte der polizeibekannte Tatverdächtige in der Sophienstraße angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung konnte bei ihm eine hochwertige Damenhandtasche aufgefunden und sichergestellt werden, deren Herkunft bislang nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen auf dem Polizeirevier wurde der Mann im Anschluss wieder auf freiem Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

/vo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell