Polizeipräsidium Offenburg
POL-OG: Loffenau, L564 - Bei Hagelregen von der Fahrbahn abgekommen - Rettungshubschrauber im Einsatz - Straßensperrung

Loffenau (ots)

Bei starkem Hagelregen und hierdurch bedingter Fahrbahnglätte sind am Montagmittag auf der L564 zwischen Loffenau und Bad Herrenalb zwei Autofahrer nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und haben sich teils schwer verletzt. Ein Audi-Fahrer und ein VW-Lenker waren hierbei kurz vor 13 Uhr in Richtung Bad Herrenalb unterwegs, als sie unabhängig voneinander, aber nahezu zeitgleich, in einem Kurvenbereich die Kontrolle über ihr jeweiliges Auto verloren haben und einen dortigen Hang hinunterrutschten. Der VW hat sich hierbei überschlagen, der Fahrer dürfte nach derzeitigen Feststellungen aber mit leichteren Blessuren davongekommen sein. Der Audi-Lenker hat sich schwere Verletzungen zugezogen und wurde mit einem angeforderten Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. An beiden Fahrzeugen dürfte Totalschaden entstanden sein, wobei die Höhe des Sachschadens noch nicht abschließend beziffert werden kann. Zur Bergung der Fahrzeuge ist die Landstraße derzeit immer noch in beide Richtungen gesperrt.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Polizeipräsidium Offenburg
