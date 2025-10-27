Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ötigheim, B3 - Zwei Unfälle und auslaufende Betriebsstoffe führten zur Sperrung der Bundesstraße

Ötigheim (ots)

Am heutigen Montagmorgen ist es auf der B3 in Höhe Ötigheim zu einem Unfallszenario gekommen, was insgesamt einen Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro nach sich gezogen hat und infolgedessen die Bundesstraße über längere Zeit gesperrt werden musste. Nach derzeitigen Erkenntnissen hat sich kurz vor 10 Uhr an einem in Richtung Karlsruhe fahrenden Lastwagen ein Fahrzeugteil gelöst, welches auf die Gegenfahrspur schleuderte und einen dort entgegenkommenden Nissan beschädigte. Am entgegenkommenden Wagen ist durch die Kollision überdies ein Reifen geplatzt. Aufgrund des verlorenen Fahrzeugteils ist am Lastwagen Kraftstoff ausgelaufen, weshalb Einsatzkräfte der Feuerwehr hinzugerufen wurden, um den restlichen Tank abzupumpen. Währenddessen kam es in Richtung Rastatt zu einem weiteren Unfall mit drei beteiligten Lastwagengespannen. Während der vorausfahrende und ein direkt nachfolgender Lastwagenfahrer die Gefahrensituation erkannten und rechtzeitig anhalten konnten, gelang dies dem dritten Lenker eines Schwergewichts nicht mehr. Er prallt in das Heck des vor ihm fahrenden Lastwagens und schob diesen auf das erste Lastwagengespann in der Reihe auf. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde bei beiden Unfällen niemand verletzt. Bezüglich der Reinigungsarbeiten infolge des ausgelaufenen Kraftstoffes waren auch Vertreter des Umweltamtes vor Ort. Gegen 14 Uhr war die Unfallstelle geräumt und der Verkehr konnte in Richtung Rastatt wieder freigegeben werden. Aufgrund der notwendigen Erdarbeiten hinsichtlich des ausgelaufenen Kraftstoffs war die B3 in Richtung Karlsruhe bis kurz vor 16 Uhr gesperrt.

