POL-OG: Rheinau/Rheinbischofsheim - Gebäudebrand
Rheinau/Rheinbischofsheim (ots)
Zum Brand einer Pergola kam es am Montagnachmittag am Ringelplatz in Rheinbischofsheim. Gegen 15 Uhr wurde der Brand gemeldet. Das Feuer griff von der Pergola auf die Fassade des angrenzenden Hauses über und beschädigte dort ein Fenster. Die eingesetzten Feuerwehrleute hatten den Brand schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Der genaue Sachschaden und was das Feuer ausgelöst hatte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. /vo
