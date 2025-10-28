POL-OG: Hohberg/Hofweier - Blitzer-Anhänger beschädigt
Hohberg/Hofweier (ots)
Beamte des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen zur Beschädigung einer mobilen Blitzeranlage in der Binzburgstraße aufgenommen. Das Gerät zur Geschwindigkeitsmessung war zwischen Samstag und Montagnachmittag aufgestellt, als es durch das Besprühen von gelber Farbe durch bislang unbekannte Täter beschädigt wurde. Der Sachschaden wird auf circa 150 Euro geschätzt. Die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Offenburg nehmen Hinweise zur Täterschaft oder dem Tathergang unter der Telefonnummer 0781 21-2200 entgegen. /ti
