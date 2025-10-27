PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Nach Diebstahl und Widerstand in Haft gekommen

Achern (ots)

Nach einem begangenen Diebstahl am Freitagvormittag in einem Modegeschäft in der Hauptstraße, ist ein 33 Jahre alter Mann festgenommen worden. Beamte des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben bei einer Überprüfung im Polizeisystem festgestellt, dass gegen den Mann ein Haftbefehl bestand. Weil er die darin festgesetzte Geldstrafe von 1.000 Euro zur Abwendung der Haftstrafe nicht aufbringen konnte, wurde diese vollstreckt. Im Zuge der Festnahme leistete der 33-Jährige erheblichen Widerstand, wobei zwei Polizeibeamte leicht verletzt wurden. Auch der Delinquent trug leichte Verletzungen davon. Nachdem der 33-Jährige überwältigt und ihm die Handschließend angelegt werden konnten, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Ihn erwartet ein neuerliches Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

/ti /wo

