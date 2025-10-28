Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Störer in Gewahrsam genommen

Lahr (ots)

Weil er mehrfach in einem Geschäft in der Offenburger Straße auffällig in Erscheinung trat, musste ein 56-Jähriger am Montagabend gegen 20 Uhr in Gewahrsam genommen werden. Der Mann wurde durch die eingesetzten Beamten mittels Platzverweis mehrfach dazu aufgefordert das Gelände zu verlassen. Dieser Aufforderung kam er nicht nach und soll sich zunehmend aggressiv und beleidigend verhalten haben. Daraufhin wurde er vom Gelände des Supermarktes auf das Polizeirevier verbracht. Da er sich auf dem Revier schnell beruhigt haben soll, wurde der Gewahrsam aufgehoben und der Störer an seine Wohnanschrift entlassen.

/si

