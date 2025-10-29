Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau - Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Rheinau (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat ein Ford-Lenker kurz vor Mitternacht im Kreisverkehr zwischen der L75 und L87 die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist in die Leitplanke geprallt. Die Unfallursache dürfte in der Alkoholisierung des 70-jährigen Fahrers zu suchen sein. Die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Kehl konnten bei dem Mann einen Atemalkoholwert von etwa 1,5 Promille feststellen, sodass er zur Blutentnahme auf das Polizeirevier gebracht wurde. Der Führerschein des 70-Jährigen wurde daraufhin beschlagnahmt und es erwartet ihn eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 20.000 Euro.

