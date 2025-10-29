Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Diebstahl aus Werkstatt

Lahr (ots)

Zwischen Freitagmorgen (24. Oktober 2025) und Dienstagmorgen (28. Oktober 2025) sind bislang unbekannte Einbrecher gewaltsam in eine Werkstatt in der Freiburger Straße eingedrungen und haben dort Werkzeug und Schlüssel entwendet. Die Einbrecher haben hierbei ein Fenster aufgehebelt und sind so ins Werkstattinnere gelangt. Der Diebstahlschaden ist bislang nicht vollständig bekannt, dürfte jedoch nach aktuellem Stand mehrere Tausend Euro betragen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden unter der Rufnummer: 07821 277-0 um Kontaktaufnahme mit den Beamten des Polizeireviers Lahr gebeten.

/lo

