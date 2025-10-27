Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Altkleidercontainer aufgebrochen

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Schützenweg;

Tatzeit: zwischen 25.10.2025, 13.00 Uhr und 27.10.2025, 08.30 Uhr;

In einen Altkleidercontainer eines Betriebes eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Straße Schützenweg in Stadtlohn. Zwischen Samstagmittag und Montagmorgen verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zu dem Container, der vor dem Betrieb aufgestellt war. Zudem lösten sie gewaltsam die Schrauben eines Metallzaunes und gelangten so auf das Betriebsgelände. Dort versuchten die Unbekannten die Tür eines Bürocontainers aufzuhebeln. Diese hielt dem Versuch jedoch stand. Ob die Täter Beute machten, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell