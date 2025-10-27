Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zwei Kellertüren aufgebrochen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Marienstraße;

Tatzeit: 26.10.2025, zwischen 13.00 Uhr und 16.00 Uhr;

In zwei Kellerräume in einem Mehrfamilienhaus eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Marienstraße in Bocholt. Die Einbrecher verschafften sich am Sonntagnachmittag zwischen 13.00 Uhr und 16.00 Uhr gewaltsam Zutritt zu den beiden Räumlichkeiten, indem sie sich an den Holztüren zu schaffen machten. Nach jetzigem Ermittlungsstand ist nicht klar, wie sie in das Mehrfamilienhaus eingedrungen sind. Diebesgut erlangten die Unbekannten nach Angaben der Geschädigten nicht. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell