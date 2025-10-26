Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Brennender Blumenkübel in leerstehendem Gebäude

Vreden (ots)

Brandort: Vreden, Winterswyker Straße;

Brandzeit: 24.10.2025, 19.00 Uhr;

Am Freitagabend löschte die Feuerwehr einen brennenden Blumenkübel in einem leerstehenden Gebäude auf der Winterswyker Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand dabei kein Gebäudeschaden. Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (Telefon 02561 / 926-0). (mh)

