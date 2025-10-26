POL-BOR: Vreden - Brennender Blumenkübel in leerstehendem Gebäude
Vreden (ots)
Brandort: Vreden, Winterswyker Straße;
Brandzeit: 24.10.2025, 19.00 Uhr;
Am Freitagabend löschte die Feuerwehr einen brennenden Blumenkübel in einem leerstehenden Gebäude auf der Winterswyker Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand dabei kein Gebäudeschaden. Ermittlungen zur Brandursache dauern an.
Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (Telefon 02561 / 926-0). (mh)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell