Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Matratze brannte

Ahaus-Alstätte (ots)

Brandort: Ahaus-Alstätte, Gronauer Straße;

Brandzeit: 26.10.2025, 03.35 Uhr;

In der Nacht zum Sonntag geriet aus bisher ungeklärter Ursache eine Matratze in einer Wohnung auf der Gronauer Straße, in der sich fünf Personen, nach ihren Angaben schlafend, aufhielten in Brand. Zwei der fünf Männer wurden von einer Notärztin vor Ort auf Rauchgasintoxikation untersucht. Eine Behandlung im Krankenhaus lehnten die Bewohner ab. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell