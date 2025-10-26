Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Burlo - Rehwild ausgewichen und überschlagen

Borken-Burlo (ots)

Unfallort: Borken-Burlo, Rheder Straße;

Unfallzeit: 25.10.2025, 22.50 Uhr;

Am späten Samstagabend erlitten zwei 18-Jährige aus Südlohn leichte Verletzungen bei einem Unfall auf der Rheder Straße in Borken-Burlo. Sie waren gegen 22.50 Uhr mit dem Auto von Vardingholt kommend in Richtung Borken-Burlo unterwegs, als in Höhe der Straße "Mittbrake" ein Reh auf die Straße lief. Nach eigenen Angaben erschrak der junge Autofahrer und wich dem Tier bei etwa 100 km/h Fahrgeschwindigkeit reflexartig aus und verlor die Kontrolle über den Wagen. Der SUV kam von der Fahrbahn ab, geriet in einen Straßengraben und überschlug sich. Dabei entstanden ein Totalschaden am Fahrzeug und auch Sachschäden an einem Zaun und einer Holzbrücke eines Anwohners sowie Flurschäden. Rettungskräfte brachten die beiden verletzten Insassen in ein Borkener Krankenhaus, welches sie nach ambulanter Behandlung verlassen konnten. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um das nicht mehr fahrbereite Autowrack. (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell