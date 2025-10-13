PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Brand in Garage - Feuer griff auf Wohnhaus über

Mechernich (ots)

Am Sonntagmittag kam es gegen 14 Uhr im Kastanienweg in Mechernich zu einem Brand in einer Garage, der auf das angrenzende Wohnhaus übergriff. Die Hauseigentümer bemerkten einen lauten Knall und entdeckten Flammen in der Garage. Trotz sofortiger Verständigung der Feuerwehr breitete sich das Feuer rasch aus. In der brennenden Garage befand sich unter anderem ein Pkw. Das Feuer griff vom hinteren Bereich der Garage auf den Dachstuhl des Einfamilienhauses über und beschädigte anschließend auch die direkt danebenliegende Garage des Nachbarhauses. Beim Eintreffen der Feuerwehr standen Garage und Fahrzeug bereits in Vollbrand. Die Garage und das Fahrzeug wurden vollständig zerstört, am Wohnhaus entstand erheblicher Schaden im Bereich des Dachstuhls und der Fassade. Auch die Nachbargarage wurde beschädigt. Der 65-jährige Hauseigentümer verletzte sich bei dem Brand und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Wohnhaus ist derzeit nicht bewohnbar. Die Brandursache konnte vor Ort nicht abschließend geklärt werden. Die Brandermittler der Polizei Euskirchen haben diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 12.10.2025 – 10:09

    POL-EU: Festnahme trotz Flucht und Versteck

    Mechernich (ots) - Im Rahmen einer Ruhestörung überprüften Beamte der Euskirchener Polizei am Freitag, den 10.10.2025, gegen 23:00 Uhr eine 35-jährige Mechernicherin in ihrer Wohnung. Während der Überprüfung flüchtete die Frau plötzlich über den Balkon der Erdgeschoss-Wohnung in den rückwärtigen Garten und entzog sich somit den weiteren polizeilichen Maßnahmen. Diese wären für die Frau nicht unerheblich ...

    mehr
  • 12.10.2025 – 10:06

    POL-EU: Berauscht und ohne Versicherungsschutz unterwegs

    Weilerswist (ots) - Am Samstag, 11.10.2025, um 13.23 Uhr, wurden Polizeibeamte auf dem Hellweg in Weilerswist auf einen E-Scooter-Fahrer aufmerksam, an dessen Fahrzeug noch ein blaues Versicherungskennzeichen montiert war. Blaue Kennzeichen waren nur bis Ende Februar 2025 gültig und hätten danach durch ein grünes Schild ersetzt werden müssen, welches den Versicherungsschutz für das laufende Jahr abgedeckt hätte. Im ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 13:35

    POL-EU: Unbekannte gelangen in Supermarkt

    Schleiden-Olef (ots) - In der Nacht zu Donnerstag (9. Oktober), gegen 2.39 Uhr, drangen zwei bislang Unbekannte über eine Außentür in einen Supermarkt in der Straße An der Olef in Schleiden ein. Im Inneren des Gebäudes überkletterten beide einen Zaun. Nach wenigen Minuten verließen die Jugendlichen den Markt wieder und flüchteten fußläufig in Richtung der Olef. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren