Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Brand in Garage - Feuer griff auf Wohnhaus über

Mechernich (ots)

Am Sonntagmittag kam es gegen 14 Uhr im Kastanienweg in Mechernich zu einem Brand in einer Garage, der auf das angrenzende Wohnhaus übergriff. Die Hauseigentümer bemerkten einen lauten Knall und entdeckten Flammen in der Garage. Trotz sofortiger Verständigung der Feuerwehr breitete sich das Feuer rasch aus. In der brennenden Garage befand sich unter anderem ein Pkw. Das Feuer griff vom hinteren Bereich der Garage auf den Dachstuhl des Einfamilienhauses über und beschädigte anschließend auch die direkt danebenliegende Garage des Nachbarhauses. Beim Eintreffen der Feuerwehr standen Garage und Fahrzeug bereits in Vollbrand. Die Garage und das Fahrzeug wurden vollständig zerstört, am Wohnhaus entstand erheblicher Schaden im Bereich des Dachstuhls und der Fassade. Auch die Nachbargarage wurde beschädigt. Der 65-jährige Hauseigentümer verletzte sich bei dem Brand und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Wohnhaus ist derzeit nicht bewohnbar. Die Brandursache konnte vor Ort nicht abschließend geklärt werden. Die Brandermittler der Polizei Euskirchen haben diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen.

