POL-EU: Festnahme trotz Flucht und Versteck

Im Rahmen einer Ruhestörung überprüften Beamte der Euskirchener Polizei am Freitag, den 10.10.2025, gegen 23:00 Uhr eine 35-jährige Mechernicherin in ihrer Wohnung. Während der Überprüfung flüchtete die Frau plötzlich über den Balkon der Erdgeschoss-Wohnung in den rückwärtigen Garten und entzog sich somit den weiteren polizeilichen Maßnahmen. Diese wären für die Frau nicht unerheblich gewesen, wie das kurz darauf bekanntgegebene Ergebnis der Überprüfung den Beamten bestätigte. Gegen die Frau lag ein Vollstreckungshaftbefehl in Höhe von 2100 Euro vor, alternativ 35 Tage Ersatzfreiheitsstrafe. Die daraufhin durchgeführte Nahbereichsfahndung verlief jedoch ohne Erfolg.

Am 12.10.2025 wurde der Einsatzleitstelle der Polizei Euskirchen dann um 02.18 Uhr erneut eine Ruhestörung aus der gleichen Wohnung wie tags zuvor gemeldet. Diesmal war man über den bestehenden Haftbefehl und das Fluchtverhalten der Bewohnerin informiert, so dass Beamte erst nach vorheriger Sicherung des rückwärtigen Bereiches Kontakt zu den Mitbewohnern der zur Fahndung ausgeschriebenen Frau aufnahmen. Nachdem diese den eingesetzten Beamten gegenüber angaben, dass die Gesuchte nicht zu Hause sei, betraten die Beamten die Wohnung zur Nachschau. Bereits nach einer kurzen Suche wurde man fündig. Die Frau hatte es sich im Kleiderschrank gemütlich gemacht und konnte nach dem Ausstieg aus ihrem Versteck festgenommen werden.

