PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Festnahme trotz Flucht und Versteck

Mechernich (ots)

Im Rahmen einer Ruhestörung überprüften Beamte der Euskirchener Polizei am Freitag, den 10.10.2025, gegen 23:00 Uhr eine 35-jährige Mechernicherin in ihrer Wohnung. Während der Überprüfung flüchtete die Frau plötzlich über den Balkon der Erdgeschoss-Wohnung in den rückwärtigen Garten und entzog sich somit den weiteren polizeilichen Maßnahmen. Diese wären für die Frau nicht unerheblich gewesen, wie das kurz darauf bekanntgegebene Ergebnis der Überprüfung den Beamten bestätigte. Gegen die Frau lag ein Vollstreckungshaftbefehl in Höhe von 2100 Euro vor, alternativ 35 Tage Ersatzfreiheitsstrafe. Die daraufhin durchgeführte Nahbereichsfahndung verlief jedoch ohne Erfolg.

Am 12.10.2025 wurde der Einsatzleitstelle der Polizei Euskirchen dann um 02.18 Uhr erneut eine Ruhestörung aus der gleichen Wohnung wie tags zuvor gemeldet. Diesmal war man über den bestehenden Haftbefehl und das Fluchtverhalten der Bewohnerin informiert, so dass Beamte erst nach vorheriger Sicherung des rückwärtigen Bereiches Kontakt zu den Mitbewohnern der zur Fahndung ausgeschriebenen Frau aufnahmen. Nachdem diese den eingesetzten Beamten gegenüber angaben, dass die Gesuchte nicht zu Hause sei, betraten die Beamten die Wohnung zur Nachschau. Bereits nach einer kurzen Suche wurde man fündig. Die Frau hatte es sich im Kleiderschrank gemütlich gemacht und konnte nach dem Ausstieg aus ihrem Versteck festgenommen werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 12.10.2025 – 10:06

    POL-EU: Berauscht und ohne Versicherungsschutz unterwegs

    Weilerswist (ots) - Am Samstag, 11.10.2025, um 13.23 Uhr, wurden Polizeibeamte auf dem Hellweg in Weilerswist auf einen E-Scooter-Fahrer aufmerksam, an dessen Fahrzeug noch ein blaues Versicherungskennzeichen montiert war. Blaue Kennzeichen waren nur bis Ende Februar 2025 gültig und hätten danach durch ein grünes Schild ersetzt werden müssen, welches den Versicherungsschutz für das laufende Jahr abgedeckt hätte. Im ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 13:35

    POL-EU: Unbekannte gelangen in Supermarkt

    Schleiden-Olef (ots) - In der Nacht zu Donnerstag (9. Oktober), gegen 2.39 Uhr, drangen zwei bislang Unbekannte über eine Außentür in einen Supermarkt in der Straße An der Olef in Schleiden ein. Im Inneren des Gebäudes überkletterten beide einen Zaun. Nach wenigen Minuten verließen die Jugendlichen den Markt wieder und flüchteten fußläufig in Richtung der Olef. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 13:35

    POL-EU: Sattelauflieger entwendet

    Weilerswist (ots) - Im Zeitraum von Dienstag (7. Oktober), 00.01 Uhr, bis Donnerstag (9. Oktober), 14 Uhr, wurde auf dem Rastplatz "Am alten Hau" bei Weilerswist ein Sattelauflieger entwendet. Ein 32-jähriger Lkw-Fahrer, gab an, dass er mit seinem Fahrzeug auf dem Rastplatz eine Panne hatte. Aufgrund technischer Probleme habe er den Sattelauflieger vor Ort stehen lassen müssen. Die Zugmaschine sei abgeschleppt und anschließend über einen Zeitraum von zwei Tagen repariert ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren