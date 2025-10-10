PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Sattelauflieger entwendet

Weilerswist (ots)

Im Zeitraum von Dienstag (7. Oktober), 00.01 Uhr, bis Donnerstag (9. Oktober), 14 Uhr, wurde auf dem Rastplatz "Am alten Hau" bei Weilerswist ein Sattelauflieger entwendet. Ein 32-jähriger Lkw-Fahrer, gab an, dass er mit seinem Fahrzeug auf dem Rastplatz eine Panne hatte. Aufgrund technischer Probleme habe er den Sattelauflieger vor Ort stehen lassen müssen. Die Zugmaschine sei abgeschleppt und anschließend über einen Zeitraum von zwei Tagen repariert worden. Als der Fahrer am Donnerstag zum Rastplatz zurückkehrte, um den Trailer wieder anzukuppeln, stellte er fest, dass dieser nicht mehr vor Ort war. Zur Ladung im Auflieger können keine Angaben gemacht werden. Die Polizei Euskirchen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 02251 / 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 10.10.2025 – 13:35

    POL-EU: Trickdiebstähle- Polizeibeamte nehmen Trio fest

    Euskirchen (ots) - Am Donnerstag (9. Oktober) kam es in Euskirchen zu zwei Fällen von Trickdiebstählen zum Nachteil älterer Frauen. Gegen 11.44 Uhr befand sich eine Seniorin in einer Bankfiliale in der Kirchstraße in Euskirchen. Im Anschluss erledigte sie weitere Einkäufe und begab sich mit ihrem Rollator zu ihrer Wohnanschrift. Als sie vor der Treppe zu ihrer Haustür in der Kolpingstraße in Euskirchen stand, wurde ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 13:35

    POL-EU: Mann mit Handtasche - Polizeibeamte erkennen Dieb unmittelbar nach der Tat

    Euskirchen (ots) - Am Donnerstagnachmittag kam es gegen 14 Uhr in Euskirchen zu einem Handtaschendiebstahl auf einem Parkplatz an der Paul-Ehrlich-Straße, in der Nähe des Friedhofs. Eine 83-jährige Seniorin befand sich an ihrem Pkw und war gerade dabei, Gegenstände auszuladen. Ein 51-jähriger Mann näherte sich mit einem Fahrrad, griff sich die auf dem Rücksitz ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 11:56

    POL-EU: Streit eskaliert

    Euskirchen (ots) - Am Mittwoch (8. Oktober) kam es auf der Sankt-Vither-Straße in Euskirchen zu einem Streit zwischen mehreren Personen. Zunächst soll ein 67-jähriger Euskirchener mit seinem Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit durch einen Baustellenbereich gefahren sein. Nachdem er geparkt hatte wies ein Baustellenmitarbeiter (53) ihn auf das Fehlverhalten hin. Der Mann soll daraufhin ausfallend und verbal aggressiv gegenüber den Mitarbeitern geworden sein. Er ging in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren