Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Sattelauflieger entwendet

Weilerswist (ots)

Im Zeitraum von Dienstag (7. Oktober), 00.01 Uhr, bis Donnerstag (9. Oktober), 14 Uhr, wurde auf dem Rastplatz "Am alten Hau" bei Weilerswist ein Sattelauflieger entwendet. Ein 32-jähriger Lkw-Fahrer, gab an, dass er mit seinem Fahrzeug auf dem Rastplatz eine Panne hatte. Aufgrund technischer Probleme habe er den Sattelauflieger vor Ort stehen lassen müssen. Die Zugmaschine sei abgeschleppt und anschließend über einen Zeitraum von zwei Tagen repariert worden. Als der Fahrer am Donnerstag zum Rastplatz zurückkehrte, um den Trailer wieder anzukuppeln, stellte er fest, dass dieser nicht mehr vor Ort war. Zur Ladung im Auflieger können keine Angaben gemacht werden. Die Polizei Euskirchen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 02251 / 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

