Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Streit eskaliert

Euskirchen (ots)

Am Mittwoch (8. Oktober) kam es auf der Sankt-Vither-Straße in Euskirchen zu einem Streit zwischen mehreren Personen.

Zunächst soll ein 67-jähriger Euskirchener mit seinem Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit durch einen Baustellenbereich gefahren sein.

Nachdem er geparkt hatte wies ein Baustellenmitarbeiter (53) ihn auf das Fehlverhalten hin. Der Mann soll daraufhin ausfallend und verbal aggressiv gegenüber den Mitarbeitern geworden sein. Er ging in sein Haus und kam kurze Zeit später mit seinem 23-jährigen Sohn zurück.

Im weiteren Verlauf verpasste der Sohn einem Mitarbeiter (40) eine Kopfnuss, woraufhin es zu einer Rangelei kam. Später warf der 23-Jährige dem Mann einen Pflasterstein in den Rücken.

Der 40-jährige Mann aus Bad Münstereifel wurde vor Ort in einem Rettungswagen medizinisch versorgt.

Der 23-jährige Euskirchener gab an, sich eigenständig in ärztliche Behandlung zu begeben.

Es wurden entsprechende Anzeigen gefertigt.

