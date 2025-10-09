PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Streit eskaliert

Euskirchen (ots)

Am Mittwoch (8. Oktober) kam es auf der Sankt-Vither-Straße in Euskirchen zu einem Streit zwischen mehreren Personen.

Zunächst soll ein 67-jähriger Euskirchener mit seinem Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit durch einen Baustellenbereich gefahren sein.

Nachdem er geparkt hatte wies ein Baustellenmitarbeiter (53) ihn auf das Fehlverhalten hin. Der Mann soll daraufhin ausfallend und verbal aggressiv gegenüber den Mitarbeitern geworden sein. Er ging in sein Haus und kam kurze Zeit später mit seinem 23-jährigen Sohn zurück.

Im weiteren Verlauf verpasste der Sohn einem Mitarbeiter (40) eine Kopfnuss, woraufhin es zu einer Rangelei kam. Später warf der 23-Jährige dem Mann einen Pflasterstein in den Rücken.

Der 40-jährige Mann aus Bad Münstereifel wurde vor Ort in einem Rettungswagen medizinisch versorgt.

Der 23-jährige Euskirchener gab an, sich eigenständig in ärztliche Behandlung zu begeben.

Es wurden entsprechende Anzeigen gefertigt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

  09.10.2025

    POL-EU: Brandstiftung an Schule

    Schleiden (ots) - Am heutigen Donnerstag (9. Oktober) kam es um 4.30 Uhr zu einer Brandstiftung an einer Schule in der Straße Am Mühlenberg in Schleiden. Unbekannte hatten vermutlich aus einem Baucontainer Bauschutt entnommen, diesen an der Fassade der Schule platziert und anschließend in Brand gesetzt. Außerdem wurde versucht ein Fenster an der Brandstelle einzuschlagen. Es entstand ein Gebäudeschaden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

  09.10.2025

    POL-EU: Mülleimer ausgebrannt

    Weilerswist (ots) - Heute Morgen (9. Oktober) meldete um 4.44 Uhr ein Zeuge einen brennenden Abfallbehälter an einer Grünfläche in der Elbestraße in Weilerswist. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Polizei Euskirchen hat die Ermittlungen aufgenommen.

  08.10.2025

    POL-EU: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Frau

    Euskirchen (ots) - Am heutigen Mittwochmittag (8. Oktober) kam es gegen 12.50 Uhr auf der Kommerner Straße / Bundesstraße 56 zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen befuhr eine 82-jährige Frau aus dem Stadtgebiet Euskirchen mit ihrem Pkw die Kommerner Straße aus Richtung Euenheim kommend in Fahrtrichtung Euskirchen.

