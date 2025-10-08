Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Frau

Euskirchen (ots)

Am heutigen Mittwochmittag (8. Oktober) kam es gegen 12.50 Uhr auf der Kommerner Straße / Bundesstraße 56 zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen befuhr eine 82-jährige Frau aus dem Stadtgebiet Euskirchen mit ihrem Pkw die Kommerner Straße aus Richtung Euenheim kommend in Fahrtrichtung Euskirchen.

Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet sie nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit dem entgegenkommenden Pkw eines 69-jährigen Mannes aus dem Stadtgebiet Euskirchen zusammen.

Die 82-Jährige war in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie kurze Zeit später an den Folgen ihrer Verletzungen verstarb.

Der schwer verletzte Mann kam ebenfalls mit einem Rettungswagen in eine Uniklinik.

Für die Unfallaufnahme ist das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Euskirchen im Einsatz.

Die Kommerner Straße stadtauswärts ist weiterhin gesperrt.

Die Unfallursache ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Verkehrskommissariats.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell