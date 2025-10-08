Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mann ruft wiederholt ohne Anlass den Notruf der Polizei an

Euskirchen (ots)

Ein 33-jähriger Mann aus Kall hat innerhalb der vergangenen vier Wochen über 350 mal den Polizeinotruf 110 gewählt - ohne jeden Anlass oder erkennbaren Zweck.

Der Mann nutzte dabei dasselbe Mobiltelefon, mit dem er teils im Minutentakt den Notruf anwählte und so wiederholt die Leitungen der Leitstelle blockierte.

Am Dienstag (7. Oktober) meldete sich der 33-Jährige erneut über den Notruf und meldete eine Lärmbelästigung.

Vor Ort konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten keine Lärmbelästigung festgestellt werden.

Im Gespräch äußerte der Mann spontan, dass er in den letzten Wochen vermehrt angerufen habe, um Vorfälle zu melden.

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass sämtliche Anrufe von ein und derselben Telefonnummer ausgingen. Das dabei verwendete Mobiltelefon wurde sichergestellt.

Gegen den 33-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Missbrauchs von Notrufen eingeleitet.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang eindringlich darauf hin, dass der Notruf 110 ausschließlich für echte Not- und Gefahrensituationen bestimmt ist.

Der Missbrauch des Notrufs ist kein Kavaliersdelikt:

Ein Missbrauch von Notrufen kann mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe geahndet werden.

Solche Anrufe binden Einsatzkräfte, die in dieser Zeit nicht für tatsächliche Notfälle zur Verfügung stehen. Im Ernstfall kann das Leben kosten. Die Polizei Euskirchen appelliert daher an alle Bürgerinnen und Bürger, den Notruf nur in wirklichen Notlagen zu wählen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell