PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unbekannte nutzen Unaufmerksamkeit von Seniorinnen aus

Euskirchen (ots)

Eine Seniorin aus Euskirchen wurde am Dienstagmittag (30. September) in einer Buchhandlung in der Neustraße in Euskirchen bestohlen. Nach bisherigen Erkenntnissen hob die Frau gegen 12.19 Uhr in einer Bank in der Bahnhofstraße in Euskirchen Bargeld ab und verstaute das Geld in einem Umschlag in ihrer Handtasche. Anschließend begab sich die Seniorin in eine Buchhandlung in der Neustraße in Euskirchen. In dem Geschäft stellte sie ihre Handtasche für einen kurzen Moment auf den Boden ab. Kurz darauf wurde die Frau von zwei Kindern abgelenkt. Die Kinder zeigten der Frau mehrere Kalender und entfernten sich im Anschluss. Im Nachgang stellte die Seniorin fest, dass sich der Umschlag mit dem Bargeld nicht mehr in der Handtasche befand. Die Kinder können wie folgt beschrieben werden:

1. Person

   - südeuropäisch
   - ca. 13 bis 15 Jahre alt
   - längere schwarze Haare
   - weiß/ schwarze Kleidung
   - deutsche Sprache mit leichtem Akzent

2. Person -südeuropäisch

   - ca. 10 bis 13 Jahre alt
   - längere schwarze Haare
   - weiß/ schwarze Kleidung

Am gestrigen Dienstag (7. Oktober) wurde eine Seniorin in der Carmanstraße in Euskirchen gegen 21 Uhr Opfer eines Diebstahls. Die Seniorin öffnete die Haustür von einem Mehrfamilienhaus und ließ in dieser Zeit ihren Rollator kurz außer Sichtweite. Nach dem Öffnen der Haustür fiel der Frau auf, dass zwischenzeitlich eine im Rollator befindliche Handtasche nicht mehr vorhanden war. In der Handtasche befand sich unter anderem die Geldbörse der Seniorin. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich der Diebstähle aufgenommen. Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei Euskirchen nochmals ausdrücklich:

   -Taschen und Wertsachen niemals unbeaufsichtigt lassen. -Legen Sie
Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder 
Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. -Hängen 
Sie Handtaschen im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von
Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht
unbeaufsichtigt ab. -Nehmen Sie nur so viel Bargeld und Debitkarten 
wie nötig zum Einkaufen mit

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 07.10.2025 – 13:15

    POL-EU: Schwerpunkteinsatz am Bahnhof Euskirchen fortgesetzt

    Euskirchen (ots) - Die Kreispolizeibehörde Euskirchen hat am gestrigen Montag (6. Oktober) gemeinsam mit der Bundespolizei, DB-Sicherheit und dem städtischen Vollzugsdienst einen weiteren Schwerpunkteinsatz am Bahnhof Euskirchen durchgeführt. Ziel des gemeinsamen Kontrolltages war es, die Sicherheitslage im Bahnhofsbereich weiter zu verbessern und die Aufenthaltsqualität für Reisende und Beschäftigte zu erhöhen. In ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 13:10

    POL-EU: Wohnmobil entwendet

    Euskirchen (ots) - In der Nacht zum Montag, dem 6. Oktober, wurde in der Straße "Am Buschweg" in Euskirchen ein Wohnmobil entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein Ehepaar über eine Zeitungsanzeige eine Putzstelle ausgeschrieben. Auf die Anzeige meldete sich ein junges Mädchen, das sich am Vortag zu einem Vorstellungsgespräch bei den Senioren meldete. Während des Gesprächs verhielt sich die junge Frau nervös und gab an, ihr Mobiltelefon sei leer. Nach einiger ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 13:10

    POL-EU: Auseinandersetzung mit Messer

    Euskirchen-Kuchenheim (ots) - Am späten Montagabend (6. Oktober) kam es um 23.18 Uhr auf der Kuchenheimer Straße in Euskirchen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern (52 und 38 Jahre alt), bei der eine versuchte gefährliche Körperverletzung verübt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zwischen den beiden Personen zunächst zu verbalen Streitigkeiten. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung soll der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren