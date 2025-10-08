Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unbekannte nutzen Unaufmerksamkeit von Seniorinnen aus

Euskirchen (ots)

Eine Seniorin aus Euskirchen wurde am Dienstagmittag (30. September) in einer Buchhandlung in der Neustraße in Euskirchen bestohlen. Nach bisherigen Erkenntnissen hob die Frau gegen 12.19 Uhr in einer Bank in der Bahnhofstraße in Euskirchen Bargeld ab und verstaute das Geld in einem Umschlag in ihrer Handtasche. Anschließend begab sich die Seniorin in eine Buchhandlung in der Neustraße in Euskirchen. In dem Geschäft stellte sie ihre Handtasche für einen kurzen Moment auf den Boden ab. Kurz darauf wurde die Frau von zwei Kindern abgelenkt. Die Kinder zeigten der Frau mehrere Kalender und entfernten sich im Anschluss. Im Nachgang stellte die Seniorin fest, dass sich der Umschlag mit dem Bargeld nicht mehr in der Handtasche befand. Die Kinder können wie folgt beschrieben werden:

1. Person

- südeuropäisch - ca. 13 bis 15 Jahre alt - längere schwarze Haare - weiß/ schwarze Kleidung - deutsche Sprache mit leichtem Akzent

2. Person -südeuropäisch

- ca. 10 bis 13 Jahre alt - längere schwarze Haare - weiß/ schwarze Kleidung

Am gestrigen Dienstag (7. Oktober) wurde eine Seniorin in der Carmanstraße in Euskirchen gegen 21 Uhr Opfer eines Diebstahls. Die Seniorin öffnete die Haustür von einem Mehrfamilienhaus und ließ in dieser Zeit ihren Rollator kurz außer Sichtweite. Nach dem Öffnen der Haustür fiel der Frau auf, dass zwischenzeitlich eine im Rollator befindliche Handtasche nicht mehr vorhanden war. In der Handtasche befand sich unter anderem die Geldbörse der Seniorin. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich der Diebstähle aufgenommen. Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei Euskirchen nochmals ausdrücklich:

-Taschen und Wertsachen niemals unbeaufsichtigt lassen. -Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. -Hängen Sie Handtaschen im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab. -Nehmen Sie nur so viel Bargeld und Debitkarten wie nötig zum Einkaufen mit

