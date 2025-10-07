PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Auseinandersetzung mit Messer

Euskirchen-Kuchenheim (ots)

Am späten Montagabend (6. Oktober) kam es um 23.18 Uhr auf der Kuchenheimer Straße in Euskirchen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern (52 und 38 Jahre alt), bei der eine versuchte gefährliche Körperverletzung verübt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zwischen den beiden Personen zunächst zu verbalen Streitigkeiten. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung soll der 52-Jährige ein Messer in die Hand genommen und einen Stich in Richtung des Halsbereichs seines Gegenübers ausgeführt haben. Der 38-Jährige konnte dem Angriff ausweichen und blieb unverletzt. Anschließend flüchtete der 52-Jährige zu Fuß in Richtung Carl-Koenen-Straße. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnte der Mann von Polizeibeamten angetroffen und kontrolliert werden. Ein Messer wurde dabei nicht aufgefunden, jedoch stellten die Polizeibeamten einen Schraubendreher in seiner Jackentasche sicher. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung auf.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

