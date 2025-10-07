Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall bei Fahrprüfung

Schleiden (ots)

Am Montagnachmittag (6. Oktober) kam es gegen 13.15 Uhr auf der Poensgenstraße in Schleiden zu einem Verkehrsunfall während einer Fahrprüfung. Nach bisherigen Erkenntnissen führte eine Fahrschülerin unter Aufsicht eines Fahrlehrers und eines Prüfers eine Fahrprüfung mit einem Kleinkraftrad durch. Im Rahmen einer Gefahrenbremsung im Bereich der Poensgenstraße, blockierte das Vorderrad des Kleinkraftrads, wodurch das Fahrzeug nach vorne überschlug. Die Fahrschülerin stürzte mit dem Fahrzeug und verletzte sich. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell