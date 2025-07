POL-NOM: Diebstahl eines Rucksacks beim Weinfest

Einbeck (ots) - Dassel (Fi) - In der Nacht zu Sonntag, den 20. Juli 2025, kam es gegen 00:00 Uhr in der Ortslage Dassel zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw die Ritterstraße und beabsichtigte, die Mackenser Straße geradeaus in Richtung "Alter Teichweg" zu überqueren. Dabei missachtete ...

mehr