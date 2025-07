Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht nach Vorfahrtsmissachtung

Northeim (ots)

Northeim (pel), Eichstätte / Matthias-Grünewald-Straße, Samstag, 19.07.2025, 14:30 Uhr. Am Samstag kam es im Stadtgebiet Northeim zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 32-Jähriger aus Northeim befährt mit seinem Pkw VW die Eichstätte von der Göttinger Straße kommend in Richtung Wallstraße. Ein bislang unbekannter Fahrer befährt mit seinem Pkw die Matthias-Grünewald-Straße und ist im Begriff, nach links in die Eichstätte abzubiegen. Hierbei missachtet er die Vorfahrt des 32-jährigen VW-Fahrers und es kommt zum Zusammenstoß. Anschließend entfernt sich der Unbekannte vom Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Über seinen Pkw ist lediglich bekannt, dass dieser blau war und ein Northeimer Kennzeichen hatte.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell