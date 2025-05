POL-PPKO: Öffentlichkeitsfahndung nach Einbruchsdiebstählen im Bereich Westerburg

Koblenz (ots) - Seit Donnerstag, dem 01.05.2025, wird der 44- jährige Rene W. vermisst. Herr W. war Patient in einem Koblenzer Krankenhaus und verließ dieses gegen 22.05 Uhr. Er wurde zuletzt im Bereich Koblenzer Straße in Koblenz gesehen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Herr W. aktuell in hilfloser Lage befindet. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Koblenz unter 0261 92156390 entgegen. ...

