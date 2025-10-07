Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Wohnmobil entwendet

Euskirchen (ots)

In der Nacht zum Montag, dem 6. Oktober, wurde in der Straße "Am Buschweg" in Euskirchen ein Wohnmobil entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein Ehepaar über eine Zeitungsanzeige eine Putzstelle ausgeschrieben. Auf die Anzeige meldete sich ein junges Mädchen, das sich am Vortag zu einem Vorstellungsgespräch bei den Senioren meldete. Während des Gesprächs verhielt sich die junge Frau nervös und gab an, ihr Mobiltelefon sei leer. Nach einiger Zeit verließ sie die Wohnung wieder. Am nächsten Morgen gegen 7.30 Uhr stellten die Senioren fest, dass ihr vor dem Haus abgestelltes Wohnmobil entwendet worden war. Der Originalschlüssel, der üblicherweise an einem Haken in der Wohnung hing, war ebenfalls verschwunden. Zudem fehlte eine Brieftasche mit persönlichen Dokumenten. Die Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

- 20 Jahre alt - schlank - ca. 165 bis 170 cm groß - blonde Haare - sprach Hochdeutsch

Die Polizei Euskirchen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Identität der Unbekannten geben können, sich unter der Telefonnummer 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell