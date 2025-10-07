PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Schwerpunkteinsatz am Bahnhof Euskirchen fortgesetzt

Euskirchen (ots)

Die Kreispolizeibehörde Euskirchen hat am gestrigen Montag (6. Oktober) gemeinsam mit der Bundespolizei, DB-Sicherheit und dem städtischen Vollzugsdienst einen weiteren Schwerpunkteinsatz am Bahnhof Euskirchen durchgeführt. Ziel des gemeinsamen Kontrolltages war es, die Sicherheitslage im Bahnhofsbereich weiter zu verbessern und die Aufenthaltsqualität für Reisende und Beschäftigte zu erhöhen. In den vergangenen Wochen war es am Bahnhof wiederholt zu Verunreinigungen, Alkohol- und Drogenkonsum sowie zu vereinzeltem aggressiven Verhalten gegenüber Zugpersonal gekommen. Vor diesem Hintergrund führten die beteiligten Behörden und Sicherheitskräfte gezielte Kontrollen im Bahnhofsgebäude, auf den Bahnsteigen sowie im näheren Umfeld durch. Im Verlauf des Einsatzes wurden 28 Personen überprüft. Dabei ergaben sich unter anderem folgende Maßnahmen:

   - 3 Strafanzeigen (2 × Verstoß gegen das Waffengesetz, 1 × 
     Urkundenfälschung)
   - 2 sichergestellte Waffen (1 Schlagring, 1 Einhandmesser) und
   - 1 sichergestellter gefälschter kroatischer Personalausweis

Polizei, Bundespolizei, DB-Sicherheit und Ordnungsamt werden die gemeinsamen Kontrollen fortsetzen, um dauerhaft für Sicherheit und Ordnung am Bahnhof Euskirchen zu sorgen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

