Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Von der Fahrbahn abgekommen

Mechernich (ots)

Ein 18-jähriger Pkw-Fahrer aus Euskirchen befuhr am gestrigen Dienstag (7. Oktober) um 21.53 Uhr die Kreisstraße 27 von Mechernich-Voissel kommend in Fahrtrichtung Mechernich-Bleibuir. Im Kurvenbereich kam der Pkw-Fahrer aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Anschluss rutschte der Pkw linksseitig über die Fahrbahn auf eine angrenzende Wiese. Der Pkw-Fahrer verletzte sich bei dem Unfall und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen bezüglich der Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

