POL-EU: Von der Fahrbahn abgekommen

Euskirchen (ots) - In der Nacht zum Montag, dem 6. Oktober, wurde in der Straße "Am Buschweg" in Euskirchen ein Wohnmobil entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein Ehepaar über eine Zeitungsanzeige eine Putzstelle ausgeschrieben. Auf die Anzeige meldete sich ein junges Mädchen, das sich am Vortag zu einem Vorstellungsgespräch bei den Senioren meldete. Während des Gesprächs verhielt sich die junge Frau nervös und gab an, ihr Mobiltelefon sei leer. Nach einiger ...

