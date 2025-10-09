Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mülleimer ausgebrannt

Weilerswist (ots)

Heute Morgen (9. Oktober) meldete um 4.44 Uhr ein Zeuge einen brennenden Abfallbehälter an einer Grünfläche in der Elbestraße in Weilerswist.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Die Polizei Euskirchen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell