Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Brandstiftung an Schule

Schleiden (ots)

Am heutigen Donnerstag (9. Oktober) kam es um 4.30 Uhr zu einer Brandstiftung an einer Schule in der Straße Am Mühlenberg in Schleiden.

Unbekannte hatten vermutlich aus einem Baucontainer Bauschutt entnommen, diesen an der Fassade der Schule platziert und anschließend in Brand gesetzt. Außerdem wurde versucht ein Fenster an der Brandstelle einzuschlagen.

Es entstand ein Gebäudeschaden.

Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen zu melden. Dies kann telefonisch unter 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de erfolgen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell