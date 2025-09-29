PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250929 - 0998 Frankfurt - Innenstadt: Rasanter Auffahrunfall - Fahrerin flüchtet

Frankfurt (ots)

(di) Ein Zusammenstoß zweier Fahrzeuge verlief gestern Abend (28. September) in der Innenstadt glimpflich. Eine Autofahrerin fuhr dabei an einer roten Ampel auf ein vor ihr stehendes Fahrzeug auf und flüchtete zunächst - stellte sich aber wenig später der Polizei.

Nach bisherigen Erkenntnissen stand ein 21-Jähriger mit seinem PKW gegen 22:20 Uhr an der roten Ampel der Kreuzung Weißfrauenstraße/ Neue Mainzer Straße. Während er nun dort wartete, fuhr eine 20-Jährige laut Zeugenaussagen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit nahezu ungebremst mit einem PS-starken Boliden aus Richtung Berliner Straße von hinten heran und kollidierte seitlich mit dem Wartenden.

Dabei kam ihr Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb auf einer Verkehrsinsel stehen. Der Beifahrer des wartenden Fahrzeuges trug leichte Verletzungen davon. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Doch anstatt sich um den verursachten Schaden zu kümmern, nahm die Fahrerin des verursachenden Fahrzeuges Reißaus und ließ ihren Beifahrer zurück.

Circa zwei Stunden später erschien sie jedoch in Begleitung eines Angehörigen auf einer Polizeidienststelle und gab sich als Fahrerin zu erkennen. Wie sich herausstelle war sie nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Sie muss sich nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs, des unerlaubten Entfernens vom Unfallortes sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 29.09.2025 – 14:54

    POL-F: 250929 - 0997 Frankfurt - Westend: Versuchtes Tötungsdelikt

    Frankfurt (ots) - (yi) In der Nacht von Samstag (27. September 2025) auf Sonntag (28. September 2025) kam es zu einer Streitigkeit zwischen einer Frau und einem Mann, welche sodann in einem versuchten Totschlag mündete. Ersten Erkenntnissen zufolge haben die beiden zunächst einen gemeinsamen Abend in Frankfurt verbracht. Im späteren Verlauf wollten die beiden ein Hotel aufzusuchen, um die Nacht dort zu verbringen. Auf ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 14:45

    POL-F: 250929- 0996 Frankfurt- Sachsenhausen: Polizei nimmt Verkehrssünder fest

    Frankfurt (ots) - (ma) Am Samstagmittag (27. September 2025) zog die Polizei einen Mann aus dem Straßenverkehr, der sich nun wegen diverser Verstöße verantworten muss. Gegen 10:30 Uhr wollte eine Polizeistreife in der Stresemannallee einen Fahrzeugführer kontrollieren, welcher zuvor ein Rotlicht missachtet hatte. Zudem stellten die Beamten fest, dass das ...

    mehr
  • 28.09.2025 – 12:11

    POL-F: 250928 - 0995 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Schnelle Festnahme nach Raub

    Frankfurt (ots) - (di) Gestern Morgen (27. September 2025) raubte ein 26-Jähriger einem Passanten eine Musikbox. Zeugenhinweise und die Auswertungen von Videoaufnahmen führten zeitnah zur Festnahme des mutmaßlichen Täters. Der Tatverdächtige streckte den Geschädigten zunächst gegen 07:50 Uhr auf dem Gehweg der Taunusstraße nieder. Als dieser sichtlich benommen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren