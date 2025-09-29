Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250929 - 0998 Frankfurt - Innenstadt: Rasanter Auffahrunfall - Fahrerin flüchtet

Frankfurt (ots)

(di) Ein Zusammenstoß zweier Fahrzeuge verlief gestern Abend (28. September) in der Innenstadt glimpflich. Eine Autofahrerin fuhr dabei an einer roten Ampel auf ein vor ihr stehendes Fahrzeug auf und flüchtete zunächst - stellte sich aber wenig später der Polizei.

Nach bisherigen Erkenntnissen stand ein 21-Jähriger mit seinem PKW gegen 22:20 Uhr an der roten Ampel der Kreuzung Weißfrauenstraße/ Neue Mainzer Straße. Während er nun dort wartete, fuhr eine 20-Jährige laut Zeugenaussagen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit nahezu ungebremst mit einem PS-starken Boliden aus Richtung Berliner Straße von hinten heran und kollidierte seitlich mit dem Wartenden.

Dabei kam ihr Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb auf einer Verkehrsinsel stehen. Der Beifahrer des wartenden Fahrzeuges trug leichte Verletzungen davon. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Doch anstatt sich um den verursachten Schaden zu kümmern, nahm die Fahrerin des verursachenden Fahrzeuges Reißaus und ließ ihren Beifahrer zurück.

Circa zwei Stunden später erschien sie jedoch in Begleitung eines Angehörigen auf einer Polizeidienststelle und gab sich als Fahrerin zu erkennen. Wie sich herausstelle war sie nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Sie muss sich nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs, des unerlaubten Entfernens vom Unfallortes sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell