Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250929- 0996 Frankfurt- Sachsenhausen: Polizei nimmt Verkehrssünder fest

Frankfurt (ots)

(ma) Am Samstagmittag (27. September 2025) zog die Polizei einen Mann aus dem Straßenverkehr, der sich nun wegen diverser Verstöße verantworten muss.

Gegen 10:30 Uhr wollte eine Polizeistreife in der Stresemannallee einen Fahrzeugführer kontrollieren, welcher zuvor ein Rotlicht missachtet hatte. Zudem stellten die Beamten fest, dass das angebrachte Kennzeichen vermutlich gestohlen war. Der Fahrer machte jedoch keinerlei Anstalten, das Fahrzeug zu stoppen, missachtete jegliche Zeichen und Weisungen der Beamten und fuhr davon. Hierbei verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit einem parkenden PKW, wodurch seiner Fahrt ein Ende gesetzt wurde. Die Beamten nahmen den Mann fest, welcher keine gültige Fahrerlaubnis besitzt und vermutlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Des Weiteren sind die Besitzverhältnisse des von dem 21- Jährigen geführten Pkw noch unklar, genau wie die Herkunft der daran angebrachten Kennzeichen.

Der 21-Jährige wurde nach erfolgter Blutprobenentnahme wieder entlassen. Er muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts mehrerer Diebstahlsdelikte sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen Alle
