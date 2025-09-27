Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 250927 - 0994 Frankfurt - Gallus: Einbrecher machen große Beute
Frankfurt (ots)
(di) Bei einem Wohnungseinbruch im Gallus erbeuteten Einbrecher Bargeld, wertvolle Uhren und technische Geräte. Die Täter sind unerkannt flüchtig.
Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Einbrecher im Zeitraum zwischen dem 21. und 26. September auf die Terrasse einer Wohnung im 6. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Dort verschafften sie sich über die Terrassentür Zugang zur Wohnung. Hiernach durchsuchten sie mehrere Zimmer und erbeuteten unter anderem Bargeld, diverse Armbanduhren und technische Geräte im Wert von mehreren zehntausend Euro. Anschließend flohen die Täter unerkannt vom Tatort
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm
Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell