Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250927 - 0994 Frankfurt - Gallus: Einbrecher machen große Beute

Frankfurt (ots)

(di) Bei einem Wohnungseinbruch im Gallus erbeuteten Einbrecher Bargeld, wertvolle Uhren und technische Geräte. Die Täter sind unerkannt flüchtig.

Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Einbrecher im Zeitraum zwischen dem 21. und 26. September auf die Terrasse einer Wohnung im 6. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Dort verschafften sie sich über die Terrassentür Zugang zur Wohnung. Hiernach durchsuchten sie mehrere Zimmer und erbeuteten unter anderem Bargeld, diverse Armbanduhren und technische Geräte im Wert von mehreren zehntausend Euro. Anschließend flohen die Täter unerkannt vom Tatort

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell