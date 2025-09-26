Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250926 - 0991 Frankfurt - Westend: Vermisstensuche

Frankfurt (ots)

(di) Seit dem 24.09.2025 wird die 60-jährige Marion K. vermisst. Frau K. verließ zu unbekannter Uhrzeit ihre Wohnung am Westendplatz in unbekannte Richtung. Die Vermisste befindet sich in einem psychischen Ausnahmezustand und benötigt dringend Hilfe.

Über die Bekleidung oder mögliche Anlaufstellen ist nichts bekannt. Ein Bild der Vermissten ist unter folgendem Link eingestellt: https://k.polizei.hessen.de/1497938369

Mit Hinweisen zu Frau K. oder ihrem Aufenthaltsort wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizei Frankfurt unter der 069/ 755 - 51199 oder jede andere Polizeidienststelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell