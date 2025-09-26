PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250926 - 0990 Frankfurt - Bad Hersfeld: 13-Jährige vermisst

Frankfurt (ots)

Die Polizei Bad Hersfeld sucht nach Ghazal S. aus Hohenroda. Die 13-Jährige ist seit Freitag (19.09.) vermisst. Da alle bisherigen Fahndungsmaßnahmen nicht zu ihrem Auffinden führten, bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Nach aktuellem Kenntnisstand könnte die Vermisste sich im Bereich Frankfurt/ Main bzw. dem Rhein-Main-Gebiet aufhalten.

Ghazal S. wird wie folgt beschrieben: weiblich, 13 Jahre alt - scheinbares Alter 17 Jahre, schmale/ schlanke Statur, ca. 160 cm groß, dunkle lange Haare, braune Augen. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war sie vermutlich mit einem schwarzes Top mit weitem Ausschnitt und einer kurzen schwarzen Hose bekleidet. Sie hat einen kleinen grauen Koffer mit grünem Reißverschluss bei sich.

Ein Foto der Vermissten kann unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43558/6126203

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können, wenden sich bitte an die Polizeidirektion Bad Hersfeld 06621 932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

(PB)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099

E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de (nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

