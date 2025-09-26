PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250926 - 0989 Frankfurt - Gallus: Schwerer Raub - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(yi) In der Nacht von Mittwoch (24. September 2025) auf Donnerstag (25. September 2025) ereignete sich ein schwerer Raub zum Nachteil eines 21-Jährigen.

Ersten Erkenntnissen zufolge habe sich der Geschädigte gegen 00:15 Uhr auf der Düsseldorfer Straße befunden, als ihn ein bislang Unbekannter angriffen habe. Der 21-Jährige sei sodann zu Boden gegangen. Daraufhin habe der Angreifer, mit der Unterstützung dreier weiterer Personen, den Geschädigten geschlagen, getreten und ihm sein Mobiltelefon sowie seine Bankkarte und eine Armbanduhr entwendet. Die Angreifer seien anschließend in unbekannte Richtung geflüchtet. Die Angreifer können nicht detaillierter beschrieben werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zur Tat und Tätern nimmt das örtlich zuständige Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 - 10400 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 25.09.2025 – 15:55

    POL-F: 250925 - 0987 Bad Homburg - Frankfurt: Nach Polizisten und Streifenwagen getreten

    Frankfurt (ots) - (rü)Eine Frau hat am Mittwochabend in Frankfurt und Bad Homburg nach Polizisten und einem Streifenwagen getreten. Der Bad Homburger Polizei wurde gegen 18.30 Uhr eine pöbelnde und schreiende Frau im Bereich des Bad Homburger Bahnhofs gemeldet. Die entsandte Streife traf eine aggressive 29-jährige Frau aus Frankfurt an. Die Polizisten konnten die ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 14:10

    POL-F: 250925 - 0986 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

    Frankfurt (ots) - (rü) In der heutigen Nacht (25. September 2025) kam es im Bahnhofsviertel zu einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Ein 27-Jähriger wurde festgenommen. Gegen 01:40 Uhr wollte eine Polizeistreife einen Mann in der Moselstraße kontrollieren. Auf Grund des Verhaltens des Mannes, der augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren