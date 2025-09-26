Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250926 - 0989 Frankfurt - Gallus: Schwerer Raub - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(yi) In der Nacht von Mittwoch (24. September 2025) auf Donnerstag (25. September 2025) ereignete sich ein schwerer Raub zum Nachteil eines 21-Jährigen.

Ersten Erkenntnissen zufolge habe sich der Geschädigte gegen 00:15 Uhr auf der Düsseldorfer Straße befunden, als ihn ein bislang Unbekannter angriffen habe. Der 21-Jährige sei sodann zu Boden gegangen. Daraufhin habe der Angreifer, mit der Unterstützung dreier weiterer Personen, den Geschädigten geschlagen, getreten und ihm sein Mobiltelefon sowie seine Bankkarte und eine Armbanduhr entwendet. Die Angreifer seien anschließend in unbekannte Richtung geflüchtet. Die Angreifer können nicht detaillierter beschrieben werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zur Tat und Tätern nimmt das örtlich zuständige Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 - 10400 entgegen.

