PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250927 - 0992 Frankfurt - Bockenheim: Unbekannter beschädigt Streifenwagen

Frankfurt (ots)

(di) Ein Unbekannter beschädigte gestern Nachmittag (26. September 2025) einen Streifenwagen vor dem 13. Polizeirevier in Bockenheim.

Nach bisherigen Erkenntnissen warf dieser gegen 17:15 Uhr eine Glasflasche gegen die Seitenscheibe eines vor dem 13. Polizeirevier abgestellten Streifenwagens. Hierbei entstand ein Sachschaden an dem linksseitigen Schiebefenster des Fahrzeuges. Im Anschluss flüchtete der Täter in Richtung Jordanstraße.

Die Tat konnte durch einen Zeugen beobachtet werden. Folgende Personenbeschreibung des Täters liegt daher vor:

   - Männlich, braune Lederjacke, blaue Hose, Schal vor dem Gesicht, 
     Rucksack

Hinweise zu Tat und Täter nimmt das 13. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 - 11300 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 26.09.2025 – 14:51

    POL-F: 250926 - 0991 Frankfurt - Westend: Vermisstensuche

    Frankfurt (ots) - (di) Seit dem 24.09.2025 wird die 60-jährige Marion K. vermisst. Frau K. verließ zu unbekannter Uhrzeit ihre Wohnung am Westendplatz in unbekannte Richtung. Die Vermisste befindet sich in einem psychischen Ausnahmezustand und benötigt dringend Hilfe. Über die Bekleidung oder mögliche Anlaufstellen ist nichts bekannt. Ein Bild der Vermissten ist unter folgendem Link eingestellt: ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 14:35

    POL-F: 250926 - 0990 Frankfurt - Bad Hersfeld: 13-Jährige vermisst

    Frankfurt (ots) - Die Polizei Bad Hersfeld sucht nach Ghazal S. aus Hohenroda. Die 13-Jährige ist seit Freitag (19.09.) vermisst. Da alle bisherigen Fahndungsmaßnahmen nicht zu ihrem Auffinden führten, bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe. Nach aktuellem Kenntnisstand könnte die Vermisste sich im Bereich Frankfurt/ Main bzw. dem Rhein-Main-Gebiet aufhalten. Ghazal S. wird wie folgt beschrieben: ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 13:49

    POL-F: 250926 - 0989 Frankfurt - Gallus: Schwerer Raub - Zeugenaufruf

    Frankfurt (ots) - (yi) In der Nacht von Mittwoch (24. September 2025) auf Donnerstag (25. September 2025) ereignete sich ein schwerer Raub zum Nachteil eines 21-Jährigen. Ersten Erkenntnissen zufolge habe sich der Geschädigte gegen 00:15 Uhr auf der Düsseldorfer Straße befunden, als ihn ein bislang Unbekannter angriffen habe. Der 21-Jährige sei sodann zu Boden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren