Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250927 - 0992 Frankfurt - Bockenheim: Unbekannter beschädigt Streifenwagen

Frankfurt (ots)

(di) Ein Unbekannter beschädigte gestern Nachmittag (26. September 2025) einen Streifenwagen vor dem 13. Polizeirevier in Bockenheim.

Nach bisherigen Erkenntnissen warf dieser gegen 17:15 Uhr eine Glasflasche gegen die Seitenscheibe eines vor dem 13. Polizeirevier abgestellten Streifenwagens. Hierbei entstand ein Sachschaden an dem linksseitigen Schiebefenster des Fahrzeuges. Im Anschluss flüchtete der Täter in Richtung Jordanstraße.

Die Tat konnte durch einen Zeugen beobachtet werden. Folgende Personenbeschreibung des Täters liegt daher vor:

- Männlich, braune Lederjacke, blaue Hose, Schal vor dem Gesicht, Rucksack

Hinweise zu Tat und Täter nimmt das 13. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 - 11300 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell