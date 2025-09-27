PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250927 - 0993 Frankfurt - Praunheim: Rettungswagenbesatzung beleidigt und angegriffen

Frankfurt (ots)

(di) Ein 43-Jähriger wurde gestern Abend (26. September) in Praunheim gegenüber einer Rettungswagenbesatzung übergriffig und beleidigte zudem die eingesetzten Helfenden.

Gegen 22:25 Uhr war ein Rettungswagen zur Behandlung eines Patienten an der U-Bahn-Haltestelle "Stephan-Heise-Straße" im Einsatz. Im Rettungswagen wurde die Person gegenüber einer eingesetzten Rettungssanitäterin übergriffig, indem er diese wiederholt gegen ihren Willen berührte. Die Aufforderung dies zu unterlassen erwiderte er mit wüsten Beleidigungen und schlug im weiteren Verlauf nach den Helfenden.

Eine hinzugezogene Streifenwagenbesatzung nahm den widerspenstigen Patienten vor Ort fest. Dieser wurde anschließend zwecks richterlicher Vorführung in die Haftzellen des Polizeipräsidiums eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

