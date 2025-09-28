Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 250928 - 0995 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Schnelle Festnahme nach Raub
Frankfurt (ots)
(di) Gestern Morgen (27. September 2025) raubte ein 26-Jähriger einem Passanten eine Musikbox. Zeugenhinweise und die Auswertungen von Videoaufnahmen führten zeitnah zur Festnahme des mutmaßlichen Täters.
Der Tatverdächtige streckte den Geschädigten zunächst gegen 07:50 Uhr auf dem Gehweg der Taunusstraße nieder. Als dieser sichtlich benommen am Boden lag, nahm der 26-Jährige dessen Bluetooth-Musikbox an sich und verschwand zu Fuß vom Tatort.
Die Tat wurde von Zeugen beobachtet, sodass kurze Zeit später die Festnahme des mutmaßlichen Täters - auch unter Zuhilfenahme von Videoaufnahmen - noch in Tatortnähe erfolgte.
Während der Geschädigte mit leichten Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden musste, endete der Tag für den wohnsitzlosen 26-Jährigen in den Haftzellen des Polizeipräsidiums.
