Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250928 - 0995 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Schnelle Festnahme nach Raub

Frankfurt (ots)

(di) Gestern Morgen (27. September 2025) raubte ein 26-Jähriger einem Passanten eine Musikbox. Zeugenhinweise und die Auswertungen von Videoaufnahmen führten zeitnah zur Festnahme des mutmaßlichen Täters.

Der Tatverdächtige streckte den Geschädigten zunächst gegen 07:50 Uhr auf dem Gehweg der Taunusstraße nieder. Als dieser sichtlich benommen am Boden lag, nahm der 26-Jährige dessen Bluetooth-Musikbox an sich und verschwand zu Fuß vom Tatort.

Die Tat wurde von Zeugen beobachtet, sodass kurze Zeit später die Festnahme des mutmaßlichen Täters - auch unter Zuhilfenahme von Videoaufnahmen - noch in Tatortnähe erfolgte.

Während der Geschädigte mit leichten Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden musste, endete der Tag für den wohnsitzlosen 26-Jährigen in den Haftzellen des Polizeipräsidiums.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell