Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250929 - 0997 Frankfurt - Westend: Versuchtes Tötungsdelikt

Frankfurt (ots)

(yi) In der Nacht von Samstag (27. September 2025) auf Sonntag (28. September 2025) kam es zu einer Streitigkeit zwischen einer Frau und einem Mann, welche sodann in einem versuchten Totschlag mündete.

Ersten Erkenntnissen zufolge haben die beiden zunächst einen gemeinsamen Abend in Frankfurt verbracht. Im späteren Verlauf wollten die beiden ein Hotel aufzusuchen, um die Nacht dort zu verbringen. Auf dem Weg seien die beiden in einen Streit geraten, woraufhin es gegen 03:55 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sei. Im Rahmen dessen habe der 21-jährige Tatverdächtige die 20-jährige Geschädigte auf der Mainzer Landstraße sowohl getreten als auch geschlagen. Zwei Personen seien auf die Auseinandersetzung aufmerksam geworden, woraufhin der Tatverdächtige die Flucht ergriff. Rettungskräfte brachten die nicht lebensgefährlich verletzte Frau in ein umliegendes Krankenhaus. Beamte der Bundespolizei nahmen den 21-Jährigen wenig später am Bahnhof in Gießen fest und brachten ihn in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main mit dem Ziel der richterlichen Vorführung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

