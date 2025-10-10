PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Trickdiebstähle- Polizeibeamte nehmen Trio fest

Euskirchen (ots)

Am Donnerstag (9. Oktober) kam es in Euskirchen zu zwei Fällen von Trickdiebstählen zum Nachteil älterer Frauen. Gegen 11.44 Uhr befand sich eine Seniorin in einer Bankfiliale in der Kirchstraße in Euskirchen. Im Anschluss erledigte sie weitere Einkäufe und begab sich mit ihrem Rollator zu ihrer Wohnanschrift. Als sie vor der Treppe zu ihrer Haustür in der Kolpingstraße in Euskirchen stand, wurde sie von einer Frau angesprochen, die ihre Hilfe anbot. Die Seniorin nahm das Angebot an, woraufhin die Frau den Rollator die Treppe hinauftrug. Im Hausflur erschien eine zweite Frau, die vorgab, den Aufzug betätigen zu wollen. Die beiden Frauen lenkten die Seniorin ab. Währenddessen erschien eine dritte Frau. Diese verhielt sich auffällig, woraufhin die Seniorin nach ihrer Handtasche sah und bemerkte, dass der Reißverschluss geöffnet war und ihr Portemonnaie fehlte. Die Seniorin sprach die Frau direkt an, woraufhin diese das Portemonnaie fallen ließ und behauptete, es habe bereits auf dem Boden gelegen. Die Seniorin nahm ihre Geldbörse an sich. Im Anschluss flüchteten die drei Frauen in unbekannte Richtung. Aus dem Portemonnaie wurde nichts entwendet. Gegen 13.15 Uhr entwendeten die drei Frauen im Parkhaus des Veybach-Centers in der Veybachstraße eine Handtasche. Eine Seniorin aus Blankenheim betrat gemeinsam mit einer Zeugin den dortigen Aufzug. Im Aufzug befanden sich bereits die drei Frauen. Eine Frau drückte den Knopf zur ersten Etage und begann ein Gespräch mit der Zeugin und der Seniorin. Währenddessen blieben die beiden anderen Frauen im hinteren Bereich des Aufzugs. Nachdem die Seniorin und die Zeugin an der ersten Etage ausgestiegen waren, bemerkte die Seniorin später, dass ihre Handtasche, die sich im Rollator befunden hatte, entwendet worden war. In der Tasche befand sich die Geldbörse mit Bargeld im unteren dreistelligen Euro-Bereich. Aufgrund einer detaillierten Personenbeschreibung konnten die drei Frauen (25, 27, 32 Jahre) aus Köln gegen 15 Uhr im Rahmen einer eingeleiteten Nahbereichsfahndung in der Carmanstraße in Euskirchen von Polizeibeamten angetroffen und kontrolliert werden. Bei der Durchsuchung der Personen wurde das Bargeld aus der entwendeten Handtasche aufgefunden. Die Frauen wurden vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam Euskirchen zugeführt. Anzeigen bezüglich des Bandendiebstahls/ versuchten Bandendiebstahls wurden gefertigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und überprüft Zusammenhänge mit gleichgelagerten Fällen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

  • 10.10.2025 – 13:35

    POL-EU: Mann mit Handtasche - Polizeibeamte erkennen Dieb unmittelbar nach der Tat

    Euskirchen (ots) - Am Donnerstagnachmittag kam es gegen 14 Uhr in Euskirchen zu einem Handtaschendiebstahl auf einem Parkplatz an der Paul-Ehrlich-Straße, in der Nähe des Friedhofs. Eine 83-jährige Seniorin befand sich an ihrem Pkw und war gerade dabei, Gegenstände auszuladen. Ein 51-jähriger Mann näherte sich mit einem Fahrrad, griff sich die auf dem Rücksitz ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 11:56

    POL-EU: Streit eskaliert

    Euskirchen (ots) - Am Mittwoch (8. Oktober) kam es auf der Sankt-Vither-Straße in Euskirchen zu einem Streit zwischen mehreren Personen. Zunächst soll ein 67-jähriger Euskirchener mit seinem Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit durch einen Baustellenbereich gefahren sein. Nachdem er geparkt hatte wies ein Baustellenmitarbeiter (53) ihn auf das Fehlverhalten hin. Der Mann soll daraufhin ausfallend und verbal aggressiv gegenüber den Mitarbeitern geworden sein. Er ging in ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 11:53

    POL-EU: Brandstiftung an Schule

    Schleiden (ots) - Am heutigen Donnerstag (9. Oktober) kam es um 4.30 Uhr zu einer Brandstiftung an einer Schule in der Straße Am Mühlenberg in Schleiden. Unbekannte hatten vermutlich aus einem Baucontainer Bauschutt entnommen, diesen an der Fassade der Schule platziert und anschließend in Brand gesetzt. Außerdem wurde versucht ein Fenster an der Brandstelle einzuschlagen. Es entstand ein Gebäudeschaden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen, die verdächtige ...

    mehr
