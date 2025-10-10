PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mann mit Handtasche - Polizeibeamte erkennen Dieb unmittelbar nach der Tat

Euskirchen (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es gegen 14 Uhr in Euskirchen zu einem Handtaschendiebstahl auf einem Parkplatz an der Paul-Ehrlich-Straße, in der Nähe des Friedhofs. Eine 83-jährige Seniorin befand sich an ihrem Pkw und war gerade dabei, Gegenstände auszuladen. Ein 51-jähriger Mann näherte sich mit einem Fahrrad, griff sich die auf dem Rücksitz liegende Handtasche der Seniorin und entfernte sich anschließend mit dem Fahrrad in Richtung Frauenberger Straße. Auf die Hilferufe der Frau wurden Passanten aufmerksam, die jedoch vergeblich versuchten, den Mann aufzuhalten. Kurz nach der Tat fiel der 51-Jährige Polizeibeamten im Rahmen der Streife auf, da er eine braune Damenhandtasche über der Schulter trug - ein Anblick, der den Beamten auffällig und ungewöhnlich erschien. Beim Erkennen des Streifenwagens warf der 51-Jährige die Handtasche weg und flüchtete zu Fuß durch eine Engstelle im Bereich der Behringstraße. Eine Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg. Die Handtasche konnte der Seniorin unversehrt zurückgegeben werden. Entwendet wurde nichts. Es wurde eine Anzeige bezüglich des Diebstahls gefertigt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 09.10.2025 – 11:56

    POL-EU: Streit eskaliert

    Euskirchen (ots) - Am Mittwoch (8. Oktober) kam es auf der Sankt-Vither-Straße in Euskirchen zu einem Streit zwischen mehreren Personen. Zunächst soll ein 67-jähriger Euskirchener mit seinem Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit durch einen Baustellenbereich gefahren sein. Nachdem er geparkt hatte wies ein Baustellenmitarbeiter (53) ihn auf das Fehlverhalten hin. Der Mann soll daraufhin ausfallend und verbal aggressiv gegenüber den Mitarbeitern geworden sein. Er ging in ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 11:53

    POL-EU: Brandstiftung an Schule

    Schleiden (ots) - Am heutigen Donnerstag (9. Oktober) kam es um 4.30 Uhr zu einer Brandstiftung an einer Schule in der Straße Am Mühlenberg in Schleiden. Unbekannte hatten vermutlich aus einem Baucontainer Bauschutt entnommen, diesen an der Fassade der Schule platziert und anschließend in Brand gesetzt. Außerdem wurde versucht ein Fenster an der Brandstelle einzuschlagen. Es entstand ein Gebäudeschaden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen, die verdächtige ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 11:52

    POL-EU: Mülleimer ausgebrannt

    Weilerswist (ots) - Heute Morgen (9. Oktober) meldete um 4.44 Uhr ein Zeuge einen brennenden Abfallbehälter an einer Grünfläche in der Elbestraße in Weilerswist. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Polizei Euskirchen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren