Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mann mit Handtasche - Polizeibeamte erkennen Dieb unmittelbar nach der Tat

Euskirchen (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es gegen 14 Uhr in Euskirchen zu einem Handtaschendiebstahl auf einem Parkplatz an der Paul-Ehrlich-Straße, in der Nähe des Friedhofs. Eine 83-jährige Seniorin befand sich an ihrem Pkw und war gerade dabei, Gegenstände auszuladen. Ein 51-jähriger Mann näherte sich mit einem Fahrrad, griff sich die auf dem Rücksitz liegende Handtasche der Seniorin und entfernte sich anschließend mit dem Fahrrad in Richtung Frauenberger Straße. Auf die Hilferufe der Frau wurden Passanten aufmerksam, die jedoch vergeblich versuchten, den Mann aufzuhalten. Kurz nach der Tat fiel der 51-Jährige Polizeibeamten im Rahmen der Streife auf, da er eine braune Damenhandtasche über der Schulter trug - ein Anblick, der den Beamten auffällig und ungewöhnlich erschien. Beim Erkennen des Streifenwagens warf der 51-Jährige die Handtasche weg und flüchtete zu Fuß durch eine Engstelle im Bereich der Behringstraße. Eine Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg. Die Handtasche konnte der Seniorin unversehrt zurückgegeben werden. Entwendet wurde nichts. Es wurde eine Anzeige bezüglich des Diebstahls gefertigt.

