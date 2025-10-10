PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unbekannte gelangen in Supermarkt

Schleiden-Olef (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (9. Oktober), gegen 2.39 Uhr, drangen zwei bislang Unbekannte über eine Außentür in einen Supermarkt in der Straße An der Olef in Schleiden ein.

Im Inneren des Gebäudes überkletterten beide einen Zaun. Nach wenigen Minuten verließen die Jugendlichen den Markt wieder und flüchteten fußläufig in Richtung der Olef. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet oder beschädigt. Die beiden Unbekannten werden wie folgt beschrieben:

1.	Person:
-	männlich
-	ca. 170 cm groß
-	etwa 13-17 Jahre alt
-	kurze braune lockige Haare
-	schwarze Regenjacke
-	schwarze Cargo-Hose
-	schwarz-weiße Vans

2. Person:

   -	männlich -	ca. 170 cm groß -	etwa 13-17 Jahre alt -	schwarze 
Regenjacke mit Kapuze (darunter vermutlich rotes Oberteil) -	 
schwarze Jogginghose -	schwarze Sneaker

Die Polizei Euskirchen bittet Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich An der Olef / Schleiden beobachtet haben, sich unter Tel. 02251 / 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Eine Anzeige bezüglich des besonders schweren Diebstahls wurde gefertigt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

