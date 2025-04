HZA-UL: Geländewagen nachverzollt

Ravensburg (ots) - Wegen Elektroarbeiten ist die Kontaktstelle für die Kraftfahrzeugsteuer in der Schützenstraße 31 in Ravensburg vom 23.bis einschl. 25. April 2025 geschlossen. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, in diesem Zeitraum die Kontaktstelle beim Zollamt Bodensee-Oberschwaben, Am Alten Gaswerk 8, 88212 Ravensburg zu nutzen. Rückfragen bitte an: ...

