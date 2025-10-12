Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Berauscht und ohne Versicherungsschutz unterwegs

Weilerswist (ots)

Am Samstag, 11.10.2025, um 13.23 Uhr, wurden Polizeibeamte auf dem Hellweg in Weilerswist auf einen E-Scooter-Fahrer aufmerksam, an dessen Fahrzeug noch ein blaues Versicherungskennzeichen montiert war. Blaue Kennzeichen waren nur bis Ende Februar 2025 gültig und hätten danach durch ein grünes Schild ersetzt werden müssen, welches den Versicherungsschutz für das laufende Jahr abgedeckt hätte. Im Rahmen der Kontrolle des 38-jährigen Alfterers ergaben sich Anzeichen auf Alkohol- und Drogenkonsum. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest führte zu einem Wert von 1,92 Promille. Auch der Konsum von Amphetaminen wurde durch einen auf der Polizeiwache Euskirchen durchgeführten Urintest bestätigt, so dass dem Mann entsprechende Blutproben entnommen wurden.

Die Weiterfahrt wurde untersagt. Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren unter Drogeneinwirkung sowie Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurden eingeleitet.

